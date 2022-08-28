Çay molasından faydalandılar: Beylikdüzü'nde kuaförden 'telefon' hırsızlığı
İstanbul Beylikdüzü'nde, kuaförün çay molası vermesinden faydalanan 3 şüpheli, tezgahın üzerindeki cep telefonunu çaldı. Şüphelilerden biri telefonu pantolonunun içine sokarak oradan uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerden 2'si yakalandı.
Kavaklı Mahallesi'nde bulunan kuaförde, 24 Ağustos Çarşamba günü öğle saatlerinde işyerinin önüne gelen 3 şüpheli; bir süre dışarıda çay molası veren kuaför ile konuşmaya başladı. Daha sonra şüpheliler, kuaförün içeri girmesinden faydalanarak masa üzerinde bıraktığı cep telefonunu çaldı.
Hırsızlardan biri, çaldığı telefonu pantolonunun içine sokup arkadaşı ile beraber olay yerinden uzaklaştı. Döndüğünde telefonunun olmadığını gören kuaför, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde olayın hırsızlık olduğunu anladı. Kayıtları alan kuaför, polise giderek şikayetçi oldu.
AYNI GÜN YAKALANDILAR
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleme altına alan polisler, şüphelileri kısa sürede belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda adresleri tespit edilen hırsızlardan, O.K. ve S.K. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Hırsızlık Timi ekiplerince yakalandı.
Şüpheliler ifadesi alınmak üzere Emniyet'e götürüldü.
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