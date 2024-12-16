Çay ocağına pompalı tüfekle ateş açmıştı: Tutuklandı
Erzurum'da çay ocağına pompalı tüfek ile ateş açan zanlı tutuklandı.
Murat Paşa Mahallesi'nde dün bir çay ocağına gelen M.Ş.Ö. (19) ile içeridekiler arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ş.Ö. dışarıya çıkarak çay ocağına pompalı tüfek ile ateş açtı.
Olay yerinden kaçan M.Ş.Ö, polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı M.Ş.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Zanlının, olay anında sarhoş olduğu öğrenildi.
Etiketler: #Erzurum #pompalı tüfek #tüfek
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