Arif Kızılyalın
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Silah gölgesinde futbol!

07 Mart 2025 Cuma

24 Şubat’taki G.Saray-Fenerbahçe derbisinde tribünler ve futbolcular arasında gerginlik yaşanmadığı için herkes İçişleri Bakanlığı’na methiyeler düzdü. Hatta bazı -deneyimli- spor yazarları, “Derbinin en iyisi polisti” dedi. Öncelikle konuk tribünden atılan ve kameralara yansıyan en az 20 meşale var! Stada nasıl girdi, bu Spor Şube Müdürlüğü ile Ali Sami Yen güvenlik müdürünün bileceği konu. O gün önce 32 bin diye açıklanan sonradan “Derbide 12 bin 500 polis görev yaptı” diye düzeltilen bilgiden yola çıkarak saha içinde yani futbolcu, teknik adam, hakem, foto muhabiri ve sınırlı sayıda özel güvenlikçinin olması gereken alanda 2 bin 500’ün çok üzerinde polis görev yapması sporun ruhuna aykırı. Bazılarının elinde otomatik-yarı otomatik silahlar vardı.

Öncelikle belirtelim ki FIFA ve UEFA, belinde, elinde silah taşıyan polislerin sahaya girme defterini yıllarca önce kapattı. Ne İspanya’da ne Fransa’da ne İtalya veya Almanya’da görürsünüz! Çünkü endüstriyel futbol sonrası tribün sahaya yaklaştığından beri o riski almıyor Batı medeniyeti. Güvenlikçi yok mu? Çok, maçın önemine, rakip takımın ev sahibi seyirciyle husumetinin derecesine göre silahsız güvenlikçilerin sayısı artıyor ama 80-90, bilemediniz 100 kişi. Türkiye ne yazık ki entegre olamadı FIFA ve UEFA’ya. Gözünüzü kapatın, Avrupa kupası maçlarını anımsayın, bir tane polisin görev yapmadığını görürsünüz son yıllarda Türkiye’deki maçlarda çünkü izin vermiyorlar!

“Devlet güvenlik gücünün belindeki silah niye rahatsız etti durup dururken” diyenler olabilir. Aslında benden ziyade minicik çocuklarını stada maça götüren/ götürmek isteyenleri rahatsız etmiş. Çünkü tabancanın olduğu yerde, silah kazası yaşanma olasılığı vardır. O olmasa, çocuklara verilecek mesaj sporun ateşli silahla bağdaşmasına neden olur. Örneğin bir dönem TFF’de başkanlık yapan UEFA Tahkim Kurulu’nun deneyimli ismi Dr. Levent Bıçakcı son derbiye torunlarını götürmemiş çok istedikleri halde. “Avrupa’da silah hiçbir şekilde sahaya sokulamaz, o riski almam” dedi durumu özetlerken! Haklı, buradan sayın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya çağrı, lütfen en azından saha içinde silahlı polis sokmayın, tabanca gölgesinde maç olmaz!


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