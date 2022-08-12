Çay ocağındaki cinayetin nedeni, 'park yeri' tartışmasıymış

12 Ağustos 2022 Cuma, 14:24

Ankara'da Gazi Mahallesi'nde cadde üzerindeki çay ocağında çalışan Yunus Ergü, iş yerine gelen yandaki gıda dükkanının işletmecisi Murat Ulaş Kambur ile tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Ergü, belindeki bıçağı çıkararak Kambur'a sapladı. Ağır yaralanan Kambur, ambulansla kaldırıldığı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtları incelenerek kaçtığı güzergah tespit edilen Ergü, polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına aldı. Görüntülerde Ergü'nün, elindeki bıçakla koşarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

1 GÜN ÖNCE TARTIŞMIŞLAR

Yunus Ergü'nün, olaydan 1 gün önce, Murat Ulaş Kambur'a iş yerinin önündeki dubayı kaldırıp otomobilini park etmesi nedeniyle tepki gösterdiği ve ikilinin bu yüzden tartıştığı ortaya çıktı.

Ergü, polisteki ifadesinde de "Önceki gün bizim iş yerimizin önündeki dubayı çekip arabasını park etti. Daha önce de arabasını oraya park etmesin diye uyarmıştım. Yine öyle yapınca o gün iş yerine gittim ve tartıştık. Daha sonra evime gittim. Olay günü de iş yerine gelince onunla karşılaştık ve tartışmaya başladık. Ben de bıçaklayarak kaçtım" diye konuştu.

Kambur'un arkadaşı Yunus Ekinci ise "Orada çalışan çaycı, duba koymuş kapının önüne. Bizim ağabeyimiz de kendi arabasını oraya çektiği için tartışma yaşamışlar. Daha sonra bizim ağabey ofisine geçiyor. O çaycı da beraberindeki bir kaç kişiyle sinirlenip, ofisine gidiyor ve tartışıyorlar. Onları orada ayırdık ve karakola gönderdik.

Daha sonra da anlaştılar, çaycı özür diledi ve konuyu tatlıya bağladılar. Ertesi günde, saldırgan çay ocağına geliyor, bizim ağabey de orada ve yine tartışmaya başlıyorlar. O sırada belinden çıkardığı bıçağı karnına saplıyor" dedi.

Yunus Ergü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.