Çaydan geçerken suya kapıldı... Yaşamını yitirdi!

Batman'ın Kozluk ilçesinde çaydan geçmeye çalışırken suya kapılan 51 yaşındaki şahıs boğularak hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 26.01.2024 - 16:09
Çaydan geçerken suya kapıldı... Yaşamını yitirdi!
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Edinilen bilgiye göre, Kaletepe köyü Yeşilöz mezrasında çaydan karşı tarafa geçmeye çalışırken suya kapılan Abdüllatif Yaman (51) dengesini kaybederek suya düştü.

Olayı fark eden çevredeki yurttaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirerek yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yurttaşlar tarafından sudan çıkarılan yurttaşa ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, Yaman’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Abdüllatif Yaman’ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


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