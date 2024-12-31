Çaydanlıkla darba tutuklama

Kayseri'de tartıştığı kişiyi çaydanlıkla darbettiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşan, çeşitli suçlardan 43 kaydı bulunan H.C.C. (18), yakalanıp, tutuklandı.

Çaydanlıkla darba tutuklama
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DHA
Yayınlanma: 31.12.2024 - 16:23

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişiyi çaydanlıkla darbettiği anları kayda aldıran ve görüntüleri de sosyal medya hesabında paylaşan H.C.C.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda kimliği tespit edilen şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelinin, 'Hırsızlık', 'Kasten Yaralama', 'Yağma', 'Zorla Alıkoyma', 'Genel güvenliğin tehlikeye sokulması' olmak üzere 43 suç kaydı bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan H.C.C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.


Etiketler: #çaydanlık #tutuklandı

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