Sakarya’da dehşet: 12 yıllık eşini öldüren müzisyen tutuklandı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde 12 yıllık eşini öldüren müzisyen tutuklandı.

Sakarya’da dehşet: 12 yıllık eşini öldüren müzisyen tutuklandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 31.12.2024 - 15:28

Olay, dün Reisler Göleti mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14.00 sıralarında emniyete gelen İ.K. (42), eşi Simge Kodalak’ı (31) Kaynarca Reisler Göleti kenarında öldürdüğünü itiraf etti. Bunun üzerine bölgeye Kaynarca İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi.

Adrese ulaşan ekiplerce yapılan araştırma sonucunda boyun bölgesinde delici alet yarası bulunan kadının cesedine ulaşıldı. Olay yerine götürülen ve ardından gözaltına alınan şüphelinin ise müzisyen olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Eşi tarafından öldürülen Simge Kodalak ise Erenler ilçesi Çaykışla Mahallesi Merkez Camii’nde kılınan namazın ardından defnedildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli koca ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #sakarya #Cinayet

İlgili Haberler

20 yıl sonra ortaya çıktı! Müge Anlı'da 'cinayet' itirafı geldi: Nezaket Uyur'un başına gelenler kan dondurdu...

20 yıl sonra ortaya çıktı! Müge Anlı'da 'cinayet' itirafı geldi: Nezaket Uyur'un başına gelenler kan dondurdu...
Erzincan'da iş cinayeti: Çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti!

Erzincan'da iş cinayeti: Çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti!
'2024 Emekliler Yılı' ilan edildi, 512 emekli iş cinayetlerine kurban gitti!

'2024 Emekliler Yılı' ilan edildi, 512 emekli iş cinayetlerine kurban gitti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler