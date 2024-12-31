Sakarya’da dehşet: 12 yıllık eşini öldüren müzisyen tutuklandı

Yayınlanma: 31.12.2024 - 15:28

Güncelleme: 31.12.2024 - 15:32

Olay, dün Reisler Göleti mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14.00 sıralarında emniyete gelen İ.K. (42), eşi Simge Kodalak’ı (31) Kaynarca Reisler Göleti kenarında öldürdüğünü itiraf etti. Bunun üzerine bölgeye Kaynarca İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi.

Adrese ulaşan ekiplerce yapılan araştırma sonucunda boyun bölgesinde delici alet yarası bulunan kadının cesedine ulaşıldı. Olay yerine götürülen ve ardından gözaltına alınan şüphelinin ise müzisyen olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Eşi tarafından öldürülen Simge Kodalak ise Erenler ilçesi Çaykışla Mahallesi Merkez Camii’nde kılınan namazın ardından defnedildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli koca ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.