İstanbul'da da hissedilen korkutan depremin ardından Naci Görür'den ilk açıklama!

Yayınlanma: 04.12.2023 - 11:38

Güncelleme: 04.12.2023 - 11:40

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığına göre, Marmara Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başta İstanbul olmak üzere Balıkesir, Eskişehir, Bilecik, Bursa, İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Kocaeli, Kütahya ve birçok ilde hissedildi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, korkutan depremin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Görür, şunları söyledi:

"Arkadaşlar, Bursa, Mudanya Kumyaka’nın biraz açıklarında 5,1 deprem oldu. Bu deprem belli ki çok insanı telaşlandırmış. Deprem muhtemelen Zeytinbağı Fayının Gemlik Körfezi içindeki kısmında. Bu fay KAF’ın güney kolunun bir parçası. Güney kol yavaş hareket eden ama stres biriktiren bir fay zonu. 1999 depremlerinde tahmin ediyorum stres kaybına uğradı. Biz şimdi depremi kuzey kolda bekliyoruz. Şu an bir sıkıntı görmüyorum ama Gemlik’te önlem alınarak bu yerleşim alanı deprem dirençli hale getirilmelidir. Bu kentimizin yeri çok tehlikelidir ve doğrudan Gemlik fayının üzerindedir. Geçmiş olsun"