Çayır tırtılı Balıkesir'i de istila etti

22 Temmuz 2022 Cuma, 21:11

Trakya ve Marmara'da ayçiçeği tarlalarını istila eden çayır tırtılı, Balıkesir’in Manyas ilçesinde de zarara yol açtı. 8 mahalledeki 11 bin 500 dekar ayçiçeği ekili alanda çayır tırtılına rastlandığı açıklandı.

İlçede Akçaova, Börülceağaç, Çakırca, Çavuş, Hamamlı, Kalebayır, Süleymanlı ve Şevketiye Mahallelerindeki 11 bin 500 dekar ayçiçeği ekili alanda çayır tırtılına rastlandı.

'AYÇİÇEĞİNE ZARAR VERİYOR'

Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı, bu yıl rekolte beklerken, çayır tırtılının ortaya çıkmasıyla birlikte büyük zarara uğradıklarını belirtti. Kalpakçı, “İlçemiz genelinde bu yıl geçen yıla göre ayçiçeği ekim alanı yüzde 50 artarak 30 bin dekara çıkmıştı. Ancak ortaya çıkan çayır tırtılı özellikle çiçek açmaya yeni başlayan körpe yapraklı ayçiçeklerine zarar veriyor. Yaprakları yenen ayçiçeği fotosentez yapamadığı için gelişemiyor ve kurumaya başlıyor. Ekili alanlarında çayır tırtılına rastlayan çiftçiler zirai mücadeleye başlıyorlar. Tırtılın büyük oranda zarar verdiği kırsal mahallelerimizde dronla ilaçlama yapılıyor” dedi.

Öte yandan ekipler üreticileri uyararak ruhsatlı insektisit ilaçlar kullanmalarını öneriyorlar. Ayçiçek tarlalarındaki tırtıllarla mücadelenin, arıların aktif olmadığı akşam saatlerinde yapılması konusunda da çiftçiler uyarılıyor. Bu sayede zirai ilaçlamadan kaynaklı arı ölümlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.