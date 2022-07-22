Çayır tırtılı nedir? Çayır tırtılı tarımı etkiler mi? Çayır tırtılının nasıl önüne geçilir?

22 Temmuz 2022 Cuma, 10:15

Trakya'da binlerce dekar alanda ekili ayçiçeği tarlaları 'çayır tırtılı' istilasıyla mücadele ediyor. Trakya'nın ardından İstanbul ve Bursa'da da görülemeye başlanan tırtıllar, çiftçiyi zor duruma soktu. Yurttaşlar, bitkinin kökünden başlayarak yaprak ile çekirdek kısmına kadar zarar veren çayır tırtılına dair birçok ayrıntıyı merak ediyor. İşte çayır tırtılına dair önemli noktalar...

ÇAYIR TIRTILI NEDİR?

'Ayçiçek tırtılı' ya da bir diğer adıyla 'çayır tırtılı', kanatları üzerinde beyaz sarı renkli çizgi ve lekeler olan, açık kahverenginde bir kelebektir. Vücut uzunluğu 10-12 mm, kanat açıklığı 19-26 mm’dir. Bitkilerin yaprak, tomurcuk ve çiçek yapraklarını yiyen larvalar bu bitkileri tamamen yapraksız bırakabilirler. Larva döneminde toprağın altında 5 ile 7 santim arasında kışı geçirebiliyorlar.



Sayıları son derecede fazla ve rüzgarın da etkisiyle bulundukları yerden farklı bir noktaya geçmeleri oldukça kolay olan ayçiçek tırtıllarının verdiği zarar sayıları ile paralellik gösteriyor. Bu süreçte ayçiçek bitkisine büyük zarar veren ayçiçek tırtılları, bitkilerin yapraklarını yiyerek kurutmaya devam ettiğinden, çiftçiler için büyük risk oluşturuyor.

Uzmanlara göre, çayır tırtılı zararlısının nereden geldiğinin tam olarak tespit edilmemekle birlikte yabancı otların bulunduğu alanlarda daha yoğun görülüyor.

ÇAYIR TIRTILI TARIMI NASIL ETKİLER?

Çayır tırtılı, ayçiçeğinin kökünden başlayarak yapraklara kadar tamamına zarar veriyor. Zamanında mücadele edilmezse ayçiçeği veriminde büyük kayıplara neden oluyor. Sayıları oldukça fazla olan tırtıllar, tarlalarda büyük tahribat yaratıyor. Tırtılların, yeşil yapraklarını yediği ayçiçeklerin gelişimini bu yüzden engelleniyor ve tarımda verim alınmıyor. Bazı tarlalarda ise istiladan sonra ayçiçeklerin çiçek vermediği de gözlendi. Çok hasar verdiğinde, bitkinin sadece sapını bırakacak şekilde tarımı oldukça negatif şekilde etkiliyor.

Daha önce 2012 yılında ayçiçeğinde çayır tırtılı görülmüştü. Üreticiler o dönemde tırtılın daha az görüldüğünü, bu yıl ise çok daha yaygın olduğu biliniyor.

ÇAYIR TIRTILI İLE NASIL MÜCADELE EDİLİR?

Ayçiçek tırtıllarını yok eden ilaçlar piyasada bulunmaktadır. Drone ve arazöz gibi araçlar vasıtasıyla yaşanan problemin üstüne gidilmektedir fakat bu ilaçlama mutlaka akşam ve gece saatlerinde yapılmalıdır. Çayır tırtılları, ilaçlanmazsa verim kayıplarına neden oluyor.

Gündüz yapılan ilaçlama arıcılık faaliyetlerini tehlikeye sokmaktadır. Gezici arıcılık yapanlar için de ayçiçek tırtılı ilaçlarının etkisinden zarar görebilir. Dolayısıyla rüzgarın etkisinin azaldığı ve arıların dinlenmeye geçtiği gece saatlerinde ayçiçek tırtıllarının ilaçlanması gerekmektedir.