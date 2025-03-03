Çayırhan'da özelleştirmeye karşı direniş: İşçiler sahurlarını yeraltında yaptı

Yayınlanma: 03.03.2025 - 09:30

Güncelleme: 03.03.2025 - 09:32

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı 4 Mart'ta yapılacak ihale öncesi kendilerini madene kapatan 50 işçi, sahurlarını yer altında yaptı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı çıkan madenciler, Çayırhan Termik Santralı'na ait arsa, bina ve maden sahalarının 4 Mart'ta düzenlenecek ihaleyle özelleştirilmesine 2 gün kala kendilerini madene kapatma kararı almıştı.

Maden ocağı ve termik santralin özelleştirileceği 4 Mart gününe kadar yerin 800 metre altında oturma eylemindeki işçiler, sahurlarını da madende yaptı.

Yaklaşık 100 madenci de özelleştirmeye karşı çıkan Çayırhan madencilerine destek için maden girişine geldi.