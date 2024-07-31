ÇEDES’e tepki gösteren eğitimciye ceza!

Yayınlanma: 31.07.2024 - 18:55

Güncelleme: 31.07.2024 - 18:55

Laik eğitimi tehlikeye atan ve uzmanların tüm uyarılarına karşın neredeyse tüm kademelerdeki okullarda uygulamaya konan Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi giderek yaygınlaşıyor. Öğrenciler ÇEDES kapsamında camilere götürülüyor ya da din görevlileri okullara gelerek çeşitli konularda seminerler veriyor.

ÇEDES kapsamında öğrencilere müfredat dışı uygulamalar da yaptırılıyor. Buna karşı gelen eğitimciler ise cezalandırılıyor. Bunun son örneği de Bursa’da yaşandı. Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN) Bursa İl Temsilcisi Serkan Bebek’e ÇEDES’e karşı yürüttüğü faaliyetler nedeniyle kınama cezası verildi.

Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda, “ÇEDES Projesi hakkında okul dışında toplantıya çağırdığınız, 19 Mart 2024’te okul önündeki basın toplantısında ‘okul içinde tarikat istemiyoruz’ yazılı pankartı paylaşarak, okul içinde tarikat varmış şeklinde gerçeğe aykırı olumsuz algıya sebep vererek, veliler, aile birliği ve okul yönetimi hakkında gruplaşmaya ve huzursuzluğa neden olduğunuz” ifadeleri yer aldı. Bu nedenden dolayı Bebek’e kınama cezası verildi.

‘MÜCADELEYİ CEZALANDIRIYORLAR’

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Bebek, “ÇEDES ve tarikatlara yönelik yürüttüğümüz mücadele cezalandırılmak isteniyor. Maket mezar ve kurban kesme provası birçok uygulamayı kamuoyuna getirdik. Bu uygulamayla birlikte ÇEDES ile mücadele eden herkese gözdağı verilmek isteniyor” dedi.