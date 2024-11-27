'Çek dolandırıcılığı'ndan 25 yıl hapisle aranıyordu: Evindeki 'gizli bölmede' yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ‘Çek dolandırıcılığı’ suçundan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan Arafat K. (30), evinde saklandığı gizli bölmede yakalandı.

'Çek dolandırıcılığı'ndan 25 yıl hapisle aranıyordu: Evindeki 'gizli bölmede' yakalandı
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DHA
Yayınlanma: 27.11.2024 - 16:47

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 milyon lira sahte çeki piyasaya sürdüğü belirlenen ve ‘Çek dolandırıcılığı’ suçundan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan Arafat K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin kaldığı evi belirleyen ekipler, Cumhuriyet savcısından alınan talimatla adrese operasyon düzenledi. Evde arama yapan ekipler, şüpheliyi, baskınlara karşı saklanmak için yaptığı, oturma odasında bulunan dolap şeklindeki gizli bölmede yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


Etiketler: #Bursa

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