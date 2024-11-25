Bursa’da Nâzım Hikmet etkinlikleri: Şairin düşünce dünyasına yolculuk

Yayınlanma: 25.11.2024 - 14:46

Güncelleme: 25.11.2024 - 14:46

Dünya ve Türk edebiyatına sayısız eserler kazandıran şair ve yazar Nâzım Hikmet, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan çeşitli etkinliklerle anılıyor. 2024 yılını Nâzım Hikmet’e adayan Büyükşehir Belediyesi, etkinlikler kapsamında Tayyare Kültür Merkezi’nde ‘Mavi Gözlü Dev Nâzım Hikmet’ filminin gösterimini yaptı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, film sonrası düzenlenen bir söyleşiyle devam etti. Bursa Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar’ın moderatörlüğünü üstlendiği söyleşide, usta oyuncu Metin Belgin konuşmacı olarak yer aldı. Belgin, Nâzım Hikmet’in düşünce dünyasını ve yaşam felsefesini dinleyicilerle paylaşarak, izleyicileri şairin dünyasında anlamlı bir yolculuğa çıkardı.

Program, Kültür Şube Müdürü Nazan Akdoğan’ın Metin Belgin ve Ali Düşenkalkar’a teşekkür hediyesi takdim etmesiyle sona erdi.