Çekiçli saldırıda yaralanmıştı: Hastanede hayatını kaybetti

Yayınlanma: 03.08.2024 - 10:28

Güncelleme: 03.08.2024 - 10:28

Edinilen bilgiye göre, televizyon tamirciliği yapan M.G. isimli şahıs, 16 Temmuz Kardeşköy Mahallesi’nde akşam saatlerinde Hulusi Duran’ın (65) evine gitti.

Evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gözü dönen televizyon tamircisi M.G. yanında bulundurduğu çekiçle önce ev sahibi Hulusi Duran’ın kafasına ve göğsüne vururken daha sonra Duran’ın eşi Nakiye Duran (60) ile kızı H.G. (37) ve torunu B.G.’nin (6) de başına vurarak yaraladı.

Evden gelen sesleri duyarak Duran ailesinin evine giden komşular şoke oldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın şüphelisi televizyon tamircisi M.G., Duran’ın komşuları tarafından evin dışında yakalandı. Jandarma ekiplerine teslim edilen M.G. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek eve girdiğinde aile bireylerini yatar vaziyette gördüğünü öne süren M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNLER SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Nakşiye Duran olaydan günler sonra doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Duran’ın aynı saldırıda yaralanan eşi, kızı ve torununun ise tedavilerinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.