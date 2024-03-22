Küçükçekmece'de 'çekiçli yol verme' kavgası

Küçükçekmece, Basın Ekspres yan yolda iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen tartışma sırasında sürücülerden biri diğerine aracından aldığı çekiçle saldırdı. Çekiçli yol kavgası cep telefonu görüntülerine yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 22.03.2024 - 11:15
Küçükçekmece'de 'çekiçli yol verme' kavgası
Abone Ol google-news

Küçükçekmece, Basın Ekspres yan yolda Atatürk Havalimanı istikametinde, geçen çarşamba günü seyir halindeki kamyon şoförüyle otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma başladı.

Araçlarından inen sürücülerin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgayı yoldan geçen diğer sürücüler ayırmaya çalıştı. Sürücüler arasında yaşanan kavga vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde iki sürücü arasında başlayan kavgada kamyon şoförünün aracından aldığı çekiçle diğer sürücüye saldırdığı anlar görülüyor. Uzun süre kavga eden tarafları yoldan geçen diğer sürücüler ayırıyor.

Bir süre sonra sürücüler ve yanındaki kişiler araçlarına binerek olay yerinden uzaklaşıyor. 


küçükçekmece haberleri

İlgili Haberler

Esnafla motokuryeler arasında kavga... Ortalık savaş alanına döndü!

Esnafla motokuryeler arasında kavga... Ortalık savaş alanına döndü!
Lise bahçesinde 'kız arkadaşıma baktın' kavgası: 3 yaralı

Lise bahçesinde 'kız arkadaşıma baktın' kavgası: 3 yaralı
'Tezgah yeri' kavgasında bıçaklanan seyyar satıcı öldü

'Tezgah yeri' kavgasında bıçaklanan seyyar satıcı öldü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sinop’ta fark açıldı... CHP'nin adayı Metin Gürbüz kazanıyor!

Sinop’ta fark açıldı... CHP'nin adayı Metin Gürbüz kazanıyor!
Günlük burç yorumları: 22 Mart 2024 Cuma Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Mart 2024 Cuma Balık burcu yorumu
Mobil bankacılık kullananlar dikkat! Bankalar Birliği uyardı

Mobil bankacılık kullananlar dikkat! Bankalar Birliği uyardı
Doğum oranlarında hızlı düşüş: Gelecekteki nüfus tahminleri değişiyor

Doğum oranlarında hızlı düşüş: Gelecekteki nüfus tahminleri değişiyor
'Komünist Başkan' Fatih Mehmet Maçoğlu Cumhuriyet TV'ye konuştu: Kadıköy'de son durum ne?

'Komünist Başkan' Fatih Mehmet Maçoğlu Cumhuriyet TV'ye konuştu: Kadıköy'de son durum ne?
‘Adalet’ tişörtüyle Erdoğan mitingine girmek istedi gözaltına alındı

‘Adalet’ tişörtüyle Erdoğan mitingine girmek istedi gözaltına alındı
Su altındaki volkan aktif hale geldi: Duman püskürttü

Su altındaki volkan aktif hale geldi: Duman püskürttü
Günlük burç yorumları: 22 Mart 2024 Cuma Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Mart 2024 Cuma Oğlak burcu yorumu