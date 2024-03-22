Küçükçekmece'de 'çekiçli yol verme' kavgası

Yayınlanma: 22.03.2024 - 11:15

Güncelleme: 22.03.2024 - 11:17

Küçükçekmece, Basın Ekspres yan yolda Atatürk Havalimanı istikametinde, geçen çarşamba günü seyir halindeki kamyon şoförüyle otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma başladı.

Araçlarından inen sürücülerin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgayı yoldan geçen diğer sürücüler ayırmaya çalıştı. Sürücüler arasında yaşanan kavga vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde iki sürücü arasında başlayan kavgada kamyon şoförünün aracından aldığı çekiçle diğer sürücüye saldırdığı anlar görülüyor. Uzun süre kavga eden tarafları yoldan geçen diğer sürücüler ayırıyor.

Bir süre sonra sürücüler ve yanındaki kişiler araçlarına binerek olay yerinden uzaklaşıyor.