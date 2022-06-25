Çekmeköy Kışlası'ndaki talan sürüyor: CHP'li meclis üyesinin aracının önü kesildi

25 Haziran 2022 Cumartesi, 22:20

İstanbul’da Çekmeköy ilçesinin en büyük yeşil alanı olan ve Kuzey Ormanları’nın başlangıcı olarak kabul edilen Çekmeköy Kışlası’nda talan devam ediyor.

ARACIN ÖNÜ KESİLDİ

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Çekmeköy Kışlası'ndaki talanı görüntülendi. Arazide görevli özel güvenlik şirketi, CHP'li Çekmeköy Belediye Meclis Üyesi Sami Yayla ile BirGün'ün görüntü almasını engellemeye çalıştı. Özel güvenlik şirketinin yetkilisi, CHP'li Meclis Üyesi Yayla'nın kullandığı aracın önüne keserek, "Şantiye alanını terk edin. Şantiye alanına kimseyi almıyoruz" dedi. Yayla ise "Biz bu halkın geleceği olan, sizin de çocuklarınızın geleceği olan bu alanları korumak istiyoruz" diye yanıt verdi.

Engelleme çabalarına rağmen inşaat çalışmalarının gece gündüz sürdüğü arazide yeşil alanlar da yapılaşmaya açıldı.

VİLLA DA YAPILIYOR

Yaklaşık üç ay önce Çekmeköy Kışlası olarak bilinen Şehit Onbaşı Azim Özdemir Kışlası da tamamen boşaltıldı. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye devredilen kışla arazisine tüm itirazlara rağmen Çınarköy Evleri projesi adı altında bin 774 konut, 141 villa ve 56 ticari alanın yapımına başlandı.

PARAVANLARLA GİZLENİYOR

Kısa süre önce iş makineleri ve kamyonların girdiği arazide inşaat çalışmaları devam ediyor. Otoban kenarında yer alan arazideki ağaç katliamını gizlemek için de devasa panolar yerleştirildi. Böylece otoyoldan kışla arazisinin görülmesi engellendi.

ŞİRKETLER DE TANIDIK

Emlak Konut, Çınarköy adını verdiği talan projesi için dört ayrı inşaat şirketiyle sözleşme imzaladı. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde kışla arazisine yapılan Çınarköy projesinin birinci etabı için Yassıada’yı betona boğan Mesa Mesken Sanayii A.Ş. ile tam KDV hariç 1 milyar 150 milyon TL’lik sözleşme imzalandığını belirtti.

Emlak Konut, projenin ikinci etabı için de Aydur İnşaat ile Cevahir Yapı şirketiyle 25 Nisan’da anlaştı. Emlak konut ile bu iki şirket arasında KDV hariç 1 milyar 230 milyon TL’lik sözleşme imzalandığı açıklandı. Çınarköy projesinin üçüncü etabı için de Emlak Konut’un 13 Haziran’da Serra Mühendislik şirketi ile KDV hariç 635 milyon TL’lik sözleşme imzaladığı bildirildi.