Zonguldak'ta yangın paniği: 'Peçeteler' evi yaktı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir evde meydana gelen küçük çaplı yangın aile sakinlerini korkuturken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İHA
Yayınlanma: 04.07.2023 - 07:50
Zonguldak'ta yangın paniği: 'Peçeteler' evi yaktı
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Ereğli ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi Küme Evleri’ndeki İ.T.’ye ait bir dairede, gece saatlerinde ısınan lambanın yanında bulunan peçetelerin bir anda tutuşması üzerine ev sakinleri panik yaptı.

Ev sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ufak çaplı yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Soğutma çalışmasının ardından ekipler evden ayrıldı.


zonguldak Yangın

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