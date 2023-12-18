Çekmeköy'de gençlerin sinir bozan 'asansör' oyunu

Yayınlanma: 18.12.2023 - 12:11

Güncelleme: 18.12.2023 - 12:13

M5 Çekmeköy-Üsküdar Metro Hattı, Çekmeköy Durağı'nda; Çekmeköy Meydan'daki metro asansörünün önüne gelen bir grup genç, düğmesine bastıkları asansörü uzun süre meşgul etti.

Metroya gitmek için asansöre binen bir vatandaş önce ne olduğunu anlamadı. Gençlerin düğmeye basmasıyla kapanmak üzere olan kapı yeniden açıldı.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Kapının açılmasına sinirlenen vatandaş gençlere tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.