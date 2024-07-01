Çekmeköy'de kamyonet gişelere çarptı: 1'i ağır 3 yaralı
Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Gişelerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet şoförü beton bariyerlere çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Feci kaza, saat 14.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye gişeleri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde meydana geldi. B.Ç. yönetimindeki 34 YZS 79 plakalı kamyonet, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonet şoförü B.Ç ve araçta bulunan İ.K, C.T yaralandı. B.Ç 'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Çevredeki güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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