Çekmeköy'de park halindeki otomobile kurşun yağdırdı!

İstanbul Çekmeköy'de tabancayla park halindeki otomobile kurşun yağdıran kişi, olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
14 Ağustos 2022 Pazar, 11:26
Çekmeköy'de park halindeki otomobile kurşun yağdırdı!
Abone Ol google-news

Mimar Sinan Mahallesi'nde geçen cuma günü saat 18.00 sıralarında sokağa yürüyerek gelen kapüşonlu kişi, park halindeki otomobile, yanındaki tabancayla rast gele ateş açtı. Şüpheli, tam çocukların sokakta olduğu sırada gerçekleştirdiği saldırının ardından koşarak ayrıldı.

O anda binanın önünde oturan apartman sakinleri de korku dolu dakikalar yaşadı. 

KAMERALARA YANSIDI

Olay anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kapüşonlu kişinin otomobile ateş açtığı görülürken, o anda sesleri duyan çocuğun kaçtığı anlar yer aldı. Apartmanın önünde oturanların yaşadığı panik yaşıyor.

Polis silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.  


İstanbul Çekmeköy silah silahlı saldırgan

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler