Çekmeköy'de park halindeki otomobile kurşun yağdırdı!
İstanbul Çekmeköy'de tabancayla park halindeki otomobile kurşun yağdıran kişi, olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Mimar Sinan Mahallesi'nde geçen cuma günü saat 18.00 sıralarında sokağa yürüyerek gelen kapüşonlu kişi, park halindeki otomobile, yanındaki tabancayla rast gele ateş açtı. Şüpheli, tam çocukların sokakta olduğu sırada gerçekleştirdiği saldırının ardından koşarak ayrıldı.
O anda binanın önünde oturan apartman sakinleri de korku dolu dakikalar yaşadı.
KAMERALARA YANSIDI
Olay anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kapüşonlu kişinin otomobile ateş açtığı görülürken, o anda sesleri duyan çocuğun kaçtığı anlar yer aldı. Apartmanın önünde oturanların yaşadığı panik yaşıyor.
Polis silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Video Haberler
- Polisten kaçmak için denize atlayıp 2 kilometre yüzdü
- Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
- Resmi Gazete'de 'AOÇ' kararı
- AKP'deki veriler de YSK'de yokmuş!
- İstanbul'da filmleri aratmayan olay
- Havai fişekler, düğüne gelenlerin üzerinde patladı
- Uzmanından 'Nemrut yanardağı' uyarısı
- Sarıyer’de kontrolden çıkan kamyon devrildi: 1 yaralı
- Mustafa Sandal, Türk bayrağını yakanlara öfke kustu
- Caretta yuvasını 'kürekle' açtı, yavrular öldü
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın önüne geçmesi sinirlendirdi
- '3 karanlık yapı var'
- Azez'de Türk bayrağını yakmaya çalışanlar yakalandı
- Meteoroloji'den 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
- 'Çareyi hakimleri göndermekte buldular'
- Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ege'de korkutan deprem
- AKP'den peş peşe istifalar!
- Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na büyük fark!
- Valilerle AKP yöneticilerinin organize işleri
- 'Bu aklın ülkemize verecek hiçbir faydası kalmadı'