Celal Bayar'ın 37. ölüm yıldönümü
Milli Mücadele yıllarında düşmana karşı etkin bir rol oynayan Türkiye'nin üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın ölümünün üzerinden 37 yıl geçti. Bayar, yarın kabri başında anılacak.
Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın ölümünün üzerinden 37 yıl geçti.
Bayar, yarın (22 Ağustos 2023) doğduğu yer olan Bursa'nın Gemlik ilçesi Umurbey köyünde saat 10.00'da kabri başında anılacak.
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