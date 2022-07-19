Celal Kara kimdir? Celal Kara Türkiye'den nasıl kaçtı?

19 Temmuz 2022 Salı, 14:11

Celal Kara, Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde doğdu. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra 1996 yılında Ovacık'ta mesleğe adım attı. 10 yıl boyunca çeşitli illerde görev yaptıktan sonra 2007 yılından itibaren 6 yıl sürecek olan Beşiktaş 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin savcısı oldu. Mavi Çarşı Katliamı, Askerî casusluk ve şantaj davası ve çeşitli çete davaları dosyalarına baktı. İş adamları, bürokratlar, banka müdürü, çeşitli düzeyde kamu görevlileri ve 61. Türkiye Hükûmeti kabine üyesi dört bakan ile üç bakan çocuğunun yer aldığı 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasını yürüten savcıydı. Ancak 16 Ocak 2014 tarihli HSYK kararı ile görev yeri değiştirilerek soruşturmadan ayrılmasına sebep olundu. Ardından Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından tedbiren görevden uzaklaştırıldı. Daha sonra hakkında yargılama izni verildi ve Muammer Güler ile oğlu Barış Güler'in şikayetçi olduğu davada Celal Kara hakkında görevi kötüye kullanma suçundan 3 yıl hapis istemi talebinde bulunuldu.

CELAL KARA NEREYE KAÇTI?

Ağustos 2015'te hakkında yakalama kararı verilmeden önce Gürcistan üzerinden Ermenistan'a gitmiştir. Ardından Almanya'ya gitmiştir. Türkiye, Almanya'ya nota vererek şüpheli Celal Kara'nın yerinin tespit edilerek Türkiye'ye iade edilmesi talep edilmiştir.

CELAL KARA TÜRKİYE'DEN NASIL KAÇTI?

Rize'nin Ardeşen ilçesi kaymakamı olarak görev yaptığı sırada FETÖ bağlantısı nedeniyle ihraç edilerek hakkında soruşturma başlatılan ve tutuklanan Ufuk Özen Alibeyoğlu'yla ilgili iddianamedeki bilgiler ortaya çıktı.

İktidara yakın Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Alibeyoğlu hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, Alibeyoğlu'nun kaymakamlığı döneminde devletin kendisine tahsis ettiği araçla, firari Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi iki savcıyı kaçırdığı belirtildi.

'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' ve 'Örgüt kurmak' suçlarından haklarında çıkarılan yakalama kararından 12 saat önce 10 Ağustos 2015'te Sarp Sınır Kapısı'ndan yurtdışına firar eden eski savcılar Zekeriya Öz ile Celal Kara'nın Alibeyoğlu tarafından Ermenistan'a kaçırıldığı tespit edildi.

MAKAM ARACI İLE KAÇIRDI

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık İletişim Merkezi'ne yapılan ihbarlarda, firari savcılar Öz ve Kara'nın Sarp Sınır Kapısı'ndan kaçtıktan 2 gün sonra, dönemin Posof Kaymakamı olan Alibeyoğlu'nun makam aracı ile Türkgözü Sınır Kapısı'na giderek savcılarla buluştuğu, Öz ve Kara'yı makam aracı ile Ermenistan'a kaçırdığı aktarıldı.