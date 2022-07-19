DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul kimdir? Hüseyin Kul neden hayatını kaybetti?

19 Temmuz 2022 Salı, 11:38

Hüseyin Kul, 2011 ve 2015 genel seçimlerinde DSP'nin Bursa milletvekili adayı oldu. 31 Mart 2019 genel seçimlerinde Artvin merkez belediye başkan adayı olan Hüseyin Kul 29 oy alarak seçimi 6. olarak tamamlamıştı. 70 yaşındaki Kul, üç çocuk babasıydı.

HÜSEYİN KUL NEDEN ÖLDÜ?

Hüseyin Kul idaresindeki 16 HK 834 plakalı otomobil, Alemdar Mahallesi Mudanya Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak metro hattının duvarına, ardından bariyerlere çarptı. Sürücü Kul, araçta sıkıştı. Ağır yaralanan DSP Genel Başkan Yardımcısı Kul, hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.



