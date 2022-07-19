Naci Ağbal kimdir? Naci Ağbal neden görevden alındı? Naci Ağbal'ın yeni görev yeri neresi?

19 Temmuz 2022 Salı, 13:26

Naci Ağbal 1968'de Bayburt'ta doğdu. İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Ağbal, İngiltere Exeter Üniversitesi İş İdaresi Genel İşletme Yönetimi (MBA) Programı'nda yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Maliye Bakanlığında müfettiş, teftiş kurulu başkan yardımcılığı, Gelirler Genel Müdürlüğünde daire başkanlığı ve bakan danışmanlığı görevlerinde bulunan Ağbal, 2006-2009 yılları arasında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, 2009-2015 yılları arasında ise Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı.

Naci Ağbal, 2004-2006 yıllarında TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006'da PETKİM AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006-2015 yıllarında Türk Hava Yolları (THY) AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.2008-2015 yıllarında Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliği ile Uluslararası Ahmed Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği yaptı.

7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçiminde AK Parti Bayburt Milletvekili olarak TBMM'ye giren Ağbal, 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçiminde de yine Bayburt'tan milletvekili seçildi. Ağbal, AK Parti MKYK üyeliği ile MYK üyesi olarak Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 64. Hükümette Maliye Bakanı olarak görev aldı. 65. Hükümette tekrar Maliye Bakanı olarak atandı. 07 Kasım 2020 tarihinde Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı.

NACİ AĞBAL NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

2021 Mart’ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alınmış; yerine AKP eski milletvekili Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirilmişti.

Ağbal sadece 132 gün görev yapabilmişti.

Bu atamayla Cumhuriyet tarihinde ilk kez, Merkez Bankası’na 20 ay içinde dördüncü başkan atanmış oldu.

Parasal genişleme döngüsünün sonlanması ve sıkılaşma adımları, para politikasında sadeleşme, fiyat istikrarı vurgusu, artan iletişim faaliyetleri ve rezervlerin güçlendirilmesi Ağbal döneminde Merkez Bankası’na rengini vermişti.

NACİ AĞBAL'IN YENİ GÖREV YERİ NERESİ?

Aksa Enerji, bugün yapılacak Genel Kurul’da Merkez Bankası eski başkanı Naci Ağbal’ı yönetim kurulu başkan yardımcılığı adaylığı için onaya sunacak.

Şirketten dün akşam KAP’a yapılan açıklamada Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Tülay Kazancı’nın yerine, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı adayı olarak Naci Ağbal’ın bugün yapılacak Genel Kurul’un onayına sunulacağı belirtildi.