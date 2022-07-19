Süleyman Soylu’nun kuzeni kimdir? Süleyman Soylu’nun kuzeni nasıl öldürüldü?

19 Temmuz 2022 Salı, 10:50

Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez, Trabzon'un Of ilçesinde yaşıyordu. 59 yaşındaki Dönmez İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun halasının oğluydu. Sefa Dönmez 18 Temmuz 2022'de, Trabzon'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

SEFA DÖNMEZ NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Olay, akşam saatlerinde ilçede Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Fatih Ulusoy ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Fatih Ulusoy, belinden çıkardığı tabanca ile Dönmez’e 5 el ateş etti. Dönmez vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile Of Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SEFA DÖNMEZ'İ KİM ÖLDÜRDÜ?

Olaydan sonra Fatih Ulusoy silahı ile birlikte polise teslim oldu. Polis, cinayetle ilgili soruşturma başlattı.

OF KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Of Kaymakamlığı'ndan olaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"18.07.2022 günü 19.00 civarında Of ilçe merkezinde, maktul Sefa Dönmez ile aralarında daha önce adli makamlara da intikal eden bir husumetleri bulunan zanlı F.U., olay yerinde karşılaşmış, yaşanan sözlü tartışma sonrasında zanlı F.U., tabancayla beş el ateş ederek maktul Sefa Dönmez'in ağır yaralanmasına sebebiyet vermiş, yaralı Sefa Dönmez hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır.

Zanlı F.U. olayda kullandığı silahla birlikte olay yerinde yakalanmış ve adli makamlara teslim edilmiştir."