CHP'ye katılan Necip Zeydan kimdir?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine katılan Necip Zeydan'a rozetini taktı. Necip Zeydan kimdir?
CHP'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı öncülüğündeki "Doğu Masası" çalışmaları kapsamında partiye yeni katılımların sürdüğü belirtildi.
Doğu Masası çalışmaları kapsamında Necip Zeydan'ın CHP'ye katıldığı bildirildi.
NECİP ZEYDAN KİMDİR?
Necip Zeydan 1955 yılında doğdu. Pinyanişi Aşireti'ne mensuptur. Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Yüksekova Belediyesi'nde çalıştı.Hakkari'de Bayındırlık İskan Müdürü Yardımcısı oldu. Ardından Köy Hizmetleri'nde İl Müdürlüğü, Ulaştırma Bakanlığı'nda Daire Başkanlığı yaptı.
Son olarak Hakkari’den 2011 seçimlerinde AKP milletvekili adayı oldu.
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