Yayınlanma: 10.01.2025 - 20:11

Güncelleme: 10.01.2025 - 20:39

Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nin Meclis’te ortak grup olarak hareket etmek amacıyla kurduğu Yeni Yol'un kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na teslim edildi. Yeni Yol'un Genel Başkanı geçmişte Anayasa Mahkemesi üyeliği yapan Celal Mümtaz Akıncı oldu. Peki, Celal Mümtaz Akıncı kimdir? Celal Mümtaz Akıncı kaç yaşında, nereli? Celal Mümtaz Akıncı hangi partinin genel başkanı?

CELAL MÜMTAZ AKINCI KİMDİR?

Celal Mümtaz Akıncı (d. 31 Ocak 1957; Afyonkarahisar), Türk hukukçu. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi eski üyesidir. 1982 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1984 yılında Afyonkarahisar'da avukatlığa başladı. 1993 Sivas Katliamı sanıklarının avukatlığını üstlenmiştir.

2001 yılında Afyonkarahisar Barosu başkanı oldu. 13 Ekim 2010 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylama sonucunda üç aday arasından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

17 Aralık 2020 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyesi iken yapılan seçimle Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına seçilmiştir. 31 Ocak 2022 tarihinde yaş haddinden emekliye ayrıldı. Emekli olduktan sonra serbest avukatlığa geri döndü. 31 Ekim 2022'de Demokrasi ve Atılım Partisine katıldı.

CELAL MÜMTAZ AKINCI EVLİ Mİ?

Evli ve dört çocuk babasıdır.