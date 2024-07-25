Çelik kapıda esrar sevkiyatına 4 tutuklama

İzmir'de polisin durdurduğu kamyonda çelik kapılara gizlenmiş 62 kilo esrar ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 25.07.2024 - 15:06
Çelik kapıda esrar sevkiyatına 4 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Doğu illerinden kamyonla yüklü miktarda uyuşturucu geleceği bilgisini aldı.

Kamyonu tespit eden ekipler, teknik ve fiziki takip başlattı. Kente girişinde durdurulan kamyonda arama yapıldı.

Kamyonun kasasındaki çelik kapıların içine gizlenmiş toplam 62 kilo esrar ele geçirildi.

Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.


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