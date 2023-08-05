Yayınlanma: 05.08.2023 - 12:41

Güncelleme: 05.08.2023 - 12:41

Cem Garipoğlu gündemde en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Oyuncu Nilperi Şahinkaya ile Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi, Sakine Garipoğlu'nun birlikte çekildikleri fotoğraf karesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Olayın ardınan Cem Garipoğlu ve ailesinin hayatı yeniden merak konusu oldu.Peki, Cem Garipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Cem Garipoğlu öldü mü? Cem Garipoğlu yaşıyor mu? İşte, Cem Garioğlu ve ailesi hakkında detaylar...

CEM GARİPOĞLU KİMDİR?

Cem Garipoğlu 29 Ekim 1991'de doğdu. ünlü iş insanı Hayyam Garipoğlu’nun yeğeni, Makbule Tülay Garipoğlu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından el konulan Sümerbank’ın ortaklarından Mehmet Nida Garipoğlu’nun dört çocuğundan ikincisiydi.

TMSF’nin Sümerbank’a el koyması ve babasının 18 ay hapse girmesiyle Cem Garipoğlu’nun hayatı da değişti. Çocuklarının iyi bir eğitim almasını isteyen baba Mehmet Garipoğlu, hapse girdiği dönemde Cem Garipoğlu’nu yurtdışına gönderdi. 12 yaşında yurtdışına çıkan Cem Garipoğlu, Fransa’da yatılı bir okulda eğitim görmeye başladı. 17 Yaşına kadar İngilizce, Rusça, Çince ve İspanyolca öğrenmek için ülke değiştirdi ve sonra temelli olarak Türkiye’ye döndü.

Türkiye’ye döndüğü 2007 yılında Bahçeşehir Yıldızlar Koleji’ne kaydoldu. Okuluna uyum gösteremeyen ve sık sık okulunun rehberliği ile görüşen Cem Garipoğlu, disiplinin ağır gelmesi nedeniyle 2008 Şubat ayında bir başka okula geçti.

Bu okulda tanıştığı Münevver Karabulut'la arkadaş olan Garipoğlu 3 Mart 2009 tarihinde Münevver Karabulut’u vahşice öldürdü. Cinayet, kamuoyunda kesik baş cinayeti olarak büyük yankı buldu. Olayın ardından kayıplara karışan Cem Garipoğlu 197 gün sonra İstanbul'da teslim oldu.

Cem Garipoğlu’na işlediği vahşice cinayet nedeniyle 24 sene hapis cezası verildi. Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde 22 yaşındayken cezasını çektiği Silivri'de kendini asarak intihar etti.

CEM GARİPOĞLU YAŞIYOR MU?

Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, Cem Garipoğlunun intihar etmediği; ölen kişinin başka biri olduğu, kaçırıldığı ya da öldürüldüğü söylendi. Savcılığın ve Adli Tıp’ın raporlarına rağmen bu iddialar yıllarca dillendirildi. Raporlara rağmen iddiasının arkasında duran baba Karabulut, şüphelerinin ancak Garipoğlu’nun mezarının açılmasıyla giderileceğini söyledi.