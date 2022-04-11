'Cem Garipoğlu'nun mezarı açılsın' demişti: Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut 'o fotoğrafı' hatırlattı

11 Nisan 2022 Pazartesi, 13:47

Münevver Karabulut'u vahşice katleden Cem Garipoğlu ile ilgili dikkat çeken bir iddia, önceki günlerde acılı baba Süreyya Karabulut tarafından ortaya atılmıştı. Karabulut, bayramdan sonra Garipoğlu'nun mezarının açılması için başvuruda bulunacağını duyurmuştu.

"GÖZÜMLE CESEDİ GÖRSEM İKNA OLURDUM"

Acılı baba Karabulut, Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, "8 yıldır bu benim en korkunç kabusum. Hiç aklımdan kınalı kuzum çıkmadığı gibi bir de bu cellat gerçekten öldü mü kaçtı mı şüphesi. Uyuyamıyorum.. Bayramdan sonra bu celladın mezarının açılmasını talep edeceğim. Sindiremedim. Cesedini bize göstermediler. Fotoğraflarını eşim ve avukatımız görmüş. Fotoğraf bir şey ifade etmiyor. Gözümle cesedini görsem belki ikna olurdum" demişti.

"İNTİHAR EDECEĞİNE İNANAMIYORUM"

Münevver'in her gece rüyasına girdiğini söyleyen Karabulut, "Kınalı kuzum karşıma çıkıyor. 'Baba kendine iyi bak' deyip boynuma sarılıyor ve ben o celladın intihar ettiğine inanamıyorum. Sindiremiyorum bazı şeyleri. Gözümle görmeden de ikna olmayacağım. Öldürüldüyse de bileceğim. Kaçtıysa da bileceğim" demişti.

"MEZARI AÇILACAK"

Karabulut, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Avukatımız Rezan Epözdemir'e minnettarım. O olmasaydı bu davada bu noktaya gelemezdik. Bildiğim inandığım tek şey benim de Türk toplumunun da aydınlığa kavuşması. Beni yolda gören 'Süreyya amca Cem Garipoğlu'nun intihar ettiğine inanıyor musun? Biz inanmıyoruz' diye durdurup, soruyor. Bu soruların cevapları mezar açılınca bulunacak."

"SOKAKTAKİ İNSANLAR SORUYOR"

Baba Karabulut, son olarak Kanal D'de yayınlanan, sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına açıklamalarda bulundu.

Garipoğlu ailesine seslenen Karabulut “Benim için önemli olan mezarın açılması. Gerçekler ortaya çıksın. Sokaktaki insan bana soruyor ‘Cem Garipoğlu öldü mü, kaçırıldı mı?’ artık bu soruların muhatabı olmak istemiyorum” dedi.

'FETÖ BAĞLANTISI' İDDİASI

Çarpıcı bir iddiada da bulundu baba Karabulut “FETÖ bağlantısının olabileceğini düşünüyorum” dedi.

O FOTOĞRAFI HATIRLATTI

Süreyya Karabulut, kızının kanı bulaşan koltuğun sosyal medyada Cem Garipoğlu’nun ailesi tarafından paylaşılmasına da değindi. Karabulut, “Aile, fotoğrafı internete verdi. Kızıma saygıları yok, hiç olmazsa kendi çocuklarına da mı saygıları yok? Bu ne rezillik!” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

“197 gün bana kan kusturdular” diyen Süreyya Karabulut “Cem Garipoğlu’nun naaşını sessiz sedasız gömdüler. Bana fotoğraf gösterdiler. Ben fotoğrafı ne yapayım? Sorarım size” sözleriyle şüphesini bir kez daha dile getirdi.