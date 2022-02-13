Canlı yayında 'her şeyolog' tartışması: Ersan Şen ile Rezan Epözdemir birbirine girdi
Habertürk canlı yayınında Hukukçu Dr. Rezan Epözdemir'in 'her konu hakkında fikir beyan ettiklerini öne sürdüğü' meslektaşlarına yönelik sarf ettiği, "Hukukçu arkadaşlarımız sondaj, deprem, dış politika değerlendiriyorlar. Türkiye'de 'her şeyologlar' türedi son dönemde" sözleri ortalığı karıştırdı. Prof. Dr. Ersan Şen, "Yayını terk ederim" diyerek Epözdemir'in sözlerine sert tepki gösterdi.
Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen ve Hukukçu Dr. Rezan Epözdemir'in konuk olduğu Habertürk'te yayınlanan Olaylar ve Görüşler programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik zammına gösterdiği tepki, zamlar geri çekilene kadar "Faturamı ödemeyeceğim" açıklaması masaya yatırıldı.
Programda siyaset ve gündeme dair konular konuşulurken Ersan Şen ile Rezan Epözdemir arasında geçen 'her şeyeloglar' tartışması gündem oldu.
"TÜRKİYE'DE 'HER ŞEYOLOGLAR' TÜREDİ"
Programda Rezan Epözdemir'in her akşam fikir beyan eden hukukçular olduğunu belirterek söylediği "Hukukçu arkadaşlarımız sondaj, deprem, dış politika değerlendiriyorlar. Türkiye'de 'her şeyologlar' türedi son dönemde. Bu gelişmelerin sosyolojik etkilerinden bahsedebilirsiniz ama kalkıp da ekonomik, finans paradigmalarıyla konuşamazsınız. Bir hukukçunun bunları yapmaması lazım" ifadeleri tartışmaya yol açtı.
"Bana söz söyleme kapasitesine sahip değil" sözlerini Ersan Şen üzerine alındı ve sert bir tepki gösterdi.
"YAYINI TERK EDERİM"
Epözdemir'in sözlerine alınan Şen ise şöyle karşılık verdi:
"Rezan kardeşim iğneliyor bizi. Yayını terk ederim. Benim gibi profesöre, yazmışım 50 kitap binlerce makale... Bana söz söyleme kapasitesine sahip değil. Herkes eserleriyle konuşsun. Bu yayında olmak zorunda değilim, yel kayadan sadece toz alır. Hodri meydan herkes bilgisini döker ortaya. Hodri meydan yazdığınla konuşalım."
EPÖZDEMİR ÖZÜR DİLEDİ
Epözdemir ise sözlerinde Ersan Şen'in isminin geçmediğini söylese de tartışma büyüdü. Ersan Şen, özür dilemesini istediği Epözdemir'den "Özür dilemek erdemdir. Yanlış bir şey yapsam özür dilerim" karşılığını aldı.
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