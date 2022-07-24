Cem Yılmaz Bodrum'da trafik kazası geçirdi
Komedyen Cem Yılmaz, Bodrum tatilinde trafik kazası yaptı. Bir taksiyle çarpışan Yılmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, önceki gece Bodrum'da kaza yaptı. Snob Magazin'de yer alan habere göre, Yılmaz, bir taksiyle çarpıştı.
Komedyenin Mercedes model aracında hasar oluştu. Kazadan yara almayan Yılmaz, daha sonra taksi şoförüyle tutanak tuttu. Garajında milyon dolarlık otomobiller olan Yılmaz, kaza yaptığı aracı servise gönderdi.
Tatiline devam eden komedyenin yaz sonuna kadar Bodrum'da kalacağı söyleniyor.
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