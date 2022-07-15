Cem Yılmaz'dan '15 Temmuz paylaşımı' tepkisi: Her sene bu pisliği yapıp duruyorsunuz
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medyada kendisinin fotoğrafı ve sözleri olduğu iddia edilen paylaşımlara "Sosyal medyada yine hiçbir ilgim alakam olmayan 'yapıştırma' 15 Temmuz sözlerini fotoğrafımla ismimle paylaşıp durdu, bir diğeri de küfür etti. Her sene bu pisliği yapıp duruyorsunuz. Allah belanızı versin" sözleriyle tepki gösterdi.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde, kendisine ait olduğu iddia edilen paylaşımlara tepki gösterdi.
Yılmaz, “Sosyal medyada yine hiçbir ilgim, alakam olmayan ‘yapıştırma’ 15 Temmuz sözlerini fotoğrafımla ismimle paylaşıp durdu, bir diğeri de küfür etti” diyerek “Her sene bu pisliği yapıp duruyorsunuz. Allah belanızı versin. Bu kadar” sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Cem Yılmaz, mesajının devamında da “Seneye de yapacaksanız. Onu da şimdiden peşin peşin versin” ifadelerini kullandı.
“NEDİR BENİMLE İŞİNİZ ANLAMADIM”
Cem Yılmaz, yaptığı yeni paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:
- Türkiye'de olumlu, olumsuz ne olursa, göktaşı çarpması dahil, benim birşey söyleme gerekliliğime inanmıyorum. Kendini aşırı önemseme hastalığım da yok, nedir benimle işiniz anlamadım. Küfür etmek için ‘bahane’ bulamayıp bari uyduralıma geliyor iş....
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