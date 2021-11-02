Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş açıklaması

02 Kasım 2021 Salı, 22:55

Ünlü komedyan Cem Yılmaz, “Rustem Batum Sohbetleri” adlı programa katıldı.

Cem Yılmaz'a tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala ve Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın durumu hakkında ne düşündüğü soruldu.

Yılmaz, soruya "Evrensel standartlarda, bir ülkede böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Başka ne düşüneyim. Çünkü elimde gerçekten dediğin gibi en yalın hali ile, evinde oturan bir vatandaş olarak, kim olduğu, ne olduğu bilinen, ne yaptığı bilinen bir insanın böyle gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini biz oturduğumuz evden anlayamıyoruz" ifadeleriyle cevap verdi.



"BİR NETİCE ÇIKACAK GİBİ"

Yılmaz, 'vatandaşın bu insanlara neden düşman olduğunun' sorusuna ise "'Bu, Cem Yılmaz İlluminaticiymiş' gibi bir şey oluyor. Bu onun komik olmayan versiyonu. Çok trajik . Bu iş geldi, bir sınıra dayandı gibi. Bir netice çıkacak gibi" dedi.



