Cemaat namazda secdeye gidince çantayı çaldı
Beyoğlu'nda camide namaz kılan bir kişinin, içinde yaklaşık 15 bin lira değerindeki cep telefonu ile 90 bin lira bulunan çantası çalındı. Namazda secdeye gittiği sırada çantanın çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Beyoğlu'ndaki Taksim Camisi'nde akşam namazını cemaatle kılmak için yeğeni Onur Kılıçoğlu ile birlikte camiye gelen Emin Kılıçoğlu, içinde yaklaşık 15 bin lira değerindeki cep telefonu ile 90 bin lira bulunan el çantasını yanı başına koydu.
Namaza duran cemaatin arasında bulunan şüpheli, cemaatin secdeye gitmesini fırsat bilerek çantayı aldı. Şüpheli, çantayı aldıktan sonra camiden ayrıldı.
Namaz bittikten sonra çantasının yerinde olmadığı gören Emin Kılıçoğlu, caminin güvenlik kameralarını izlediğinde, cemaatin secdeye gittiği sırada çantasının bir kişi tarafından çalındığını gördü. Polis merkezine giden Kılıçoğlu, çantasını çalan şüpheliden şikayetçi oldu.
Yaşananları anlatan Onur Kılıçoğlu, "Akşam namazını kılmak için amcamla beraber Taksim Camii'ne gittik. Amcam çantasını yanına bıraktı. Çantanın içinde yüksek modellik telefonu ve yaklaşık 90 bin TL para vardı. Üçüncü rekatta secdeye giderken bir kişi çantayı alıp gidiyor. Namaz bittikten sonra cemaatten bir kişi amcama, çantanın biri tarafından alındığını söyledi. Polis merkezi amirliğine giderek, çantayı çalan kişiden şikayetçi olduk. Aynı kişinin yine aynı camide aynı gün cemaatin ayakkabısını da çaldığını öğrendik. Caminin kamera odasındaki güvenlik görevlisinin kameraları izlemek yerine telefonla oynadığını gördük" dedi.
Video Haberler
- Flamingolar kuraklığa rağmen Erçek Gölü’nde
- Kirlenen sulak alanlarda yaşayan 3 türün nesli tehlikede
- Tekneyle ulaşılabilen Kaleköy, tatilcilerin gözdesi
- Süslü Kadınlar, Ayvalık'ta pedal çevirdi
- Podyuma bu kez koyunlar çıktı
- Motorlu kuryenin otomobilin kapısına çarparak düştüğü an
- Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu
- Vinçle gelin arabasının önünü kesip, bahşiş istedi
- Şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
- Asansörde mahsur kalan aile duvar kırılarak kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Borsa için acil zirve yapılıyor
- Acun Ilıcalı trafik kazası geçirdi
- Sedat Peker, iki sene önce valiliği uyarmış
- Adnan Oktar davasında yeni gelişme!
- 'Sıra Türkiye’de mi?'
- KPSS'de yeni skandal!
- Kraliçe'nin cenaze törenine bu görüntü damga vurdu
- 'Batsın bu ayrımcılık, batsın bu diliniz!'
- Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi 'afiş' provokasyonu
- Acıbadem'den Haluk Pekşen açıklaması