Cemaat namazda secdeye gidince çantayı çaldı

20 Eylül 2022 Salı, 12:59

İstanbul Beyoğlu'ndaki Taksim Camisi'nde akşam namazını cemaatle kılmak için yeğeni Onur Kılıçoğlu ile birlikte camiye gelen Emin Kılıçoğlu, içinde yaklaşık 15 bin lira değerindeki cep telefonu ile 90 bin lira bulunan el çantasını yanı başına koydu.

Namaza duran cemaatin arasında bulunan şüpheli, cemaatin secdeye gitmesini fırsat bilerek çantayı aldı. Şüpheli, çantayı aldıktan sonra camiden ayrıldı.

Namaz bittikten sonra çantasının yerinde olmadığı gören Emin Kılıçoğlu, caminin güvenlik kameralarını izlediğinde, cemaatin secdeye gittiği sırada çantasının bir kişi tarafından çalındığını gördü. Polis merkezine giden Kılıçoğlu, çantasını çalan şüpheliden şikayetçi oldu.

Yaşananları anlatan Onur Kılıçoğlu, "Akşam namazını kılmak için amcamla beraber Taksim Camii'ne gittik. Amcam çantasını yanına bıraktı. Çantanın içinde yüksek modellik telefonu ve yaklaşık 90 bin TL para vardı. Üçüncü rekatta secdeye giderken bir kişi çantayı alıp gidiyor. Namaz bittikten sonra cemaatten bir kişi amcama, çantanın biri tarafından alındığını söyledi. Polis merkezi amirliğine giderek, çantayı çalan kişiden şikayetçi olduk. Aynı kişinin yine aynı camide aynı gün cemaatin ayakkabısını da çaldığını öğrendik. Caminin kamera odasındaki güvenlik görevlisinin kameraları izlemek yerine telefonla oynadığını gördük" dedi.