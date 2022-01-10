Yolsuzluk, FETÖ, rant hepsi var ama... Melih Gökçek'i soruşturacak savcı var mı?

10 Ocak 2022 Pazartesi, 09:30

Toplam 23 yıl yürüttüğü Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanlığı görevinden herhangi bir gerekçe açıklanmaksızın el çektirilen Melih Gökçek’e yönelik suç duyuruları için halen bir adım atılmadı. Gökçek, hakkında savcılığa yolsuzluk iddiasıyla ulaştırılan 40’a yakın suç duyurusu için ifadeye bile çağrılmadı.

ABB’nin Melih Gökçek döneminde gerçekleştirdiği işlemler, yeni ABB yönetimi tarafından mercek altına alındı. Denetimler, adrese teslim ihaleler ile belirli kişi ve kurumlara sağlanan ayrıcalıkları gün yüzüne çıkardı. Gökçek hakkında savcılığa iletilen yalnızca altı suç duyurusuna konu kamu zararı toplamının 2,8 milyar TL olduğu öğrenildi.

KAMU KAYNAKLARI RANT İÇİN KULLANILDI

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Gökçek hakkında savcılığa ulaştırılan suç duyurusu dosyaları adeta tozlandı. Henüz hiçbir dosya için soruşturma izni alınamazken soruşturma izni alınamayan bazı dosyalar için Danıştay’a itiraz başvurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Savcılığa bildirilen ve Gökçek döneminde kamu kaynaklarının rant amaçlı kullanıldığı şüphesi uyandıran bazı işlemler şöyle sıralandı:

• Ankara’da teleferik yapımını üstlenen şirkete, usulsüz iş artışı ile haksız süre uzatımı sağlandı. Yüklenici firmanın ihale dosyasını önceden ele geçirdiği de öne sürülürken şirkete iş artışları ile birlikte toplam 43 milyon TL ödeme yapıldığı belirtildi.

• 2012 yılında 9 milyon TL’ye özelleştirilen ABB iştiraki BEL-YA şirketinin ederinin, 26,7 milyon TL olduğu tespit edildi. Özelleştirmeden sonra da şirkete belediye bütçesinden milyonlarca lira aktarıldığı belirlendi.

• Osmanlıspor’a 25 yıllığına bedelsiz devredilen Yenikent Stadı için belediye bütçesinden bir yılda 2 milyon TL harcandı.

• Belediye iştiraki Anket A.Ş’ye manuel terapist olarak alınan Moldova uyruklu Ana A.’nın başkanlık konutunda görevlendirildiği belgelendi. Aylık 3 bin 800 TL maaşla çalışan Ana A, Gökçek istifa etmeden bir ay önce başkanlık konutundan şirkete gönderildi.

• Kamuya ait bir taşınmaz, bilinçli ve planlı şekilde alınan meclis kararları ve imar değişiklikleri ile FETÖ mensuplarına hukuka aykırı şekilde verildi.

• ANFA’nın 2015 yılında 1,7 milyar TL’ye ihale ettiği bir işte belediye, 576 milyon TL zarara uğratıldı.

• Tatlar Arıtma Tesisleri’nin yenilenmesi gerekçesiyle ABB Meclisi’nden toplam 536 milyon TL borçlanma yetkisi alındı ancak bu para alakasız başka işler için kullanıldı.

BİR AN EVVEL HESAP SORULMALI

BirGün’e konuşan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Ankaralıların parasını FETÖ’ye ve eşine dostuna peşkeş çeken Melih Gökçek’ten artık hesap sorulmalıdır” dedi. Melih Gökçek’in henüz görevdeyken kullandığı, “Cemaate hayır işi için diye verdiğim yerler nedeniyle pişmanım" sözünü hatırlatan Emir, “Hepimiz Melih Gökçek’in FETÖ terör örgütüne destek sağladığını, Ankara’nın kritik yerlerdeki arsalarını FETÖ’ye verdiğini biliyoruz” diye konuştu.

Belediye müfettişlerinin cemaatle işbirliği yaptığını itiraf eden Melih Gökçek dönemine yönelik incelemelerle titizlikle ortaya çıkarttığı usulsüzlüklerin savcılıklara iletildiğinin altını çizen Emir, Cumhuriyet savcılarını şu sözlerle göreve çağırdı:

“Ankaralı, 31 Mart 2019 itibarıyla rahat bir nefes almıştır. Yurttaşlarımız artık, belediyenin her kuruşunun kendisi için harcandığından emindir. Ancak geçmiş dönemlerde halkımızın parası, bir avuç yandaş için harcanmış, ballı ihaleler ve keyfi imar planı değişiklikleri ile kamu kaynakları Gökçek’in eşine dostuna paylaştırılmıştır. Kamu vicdanının rahatlatılması, halkın tek kuruşunu ranta harcayanlardan hesap sorulması için Cumhuriyet savcılarımızın harekete geçmesi gerekmektedir.”

AKP’Lİ BELEDİYELERDE USULSÜZLÜK

Ankara ve İstanbul’da AKP döneminde gerçekleştirilen mevzuata aykırı işlemlerde imzası olan hiçbir bürokrat yaptırımla karşılaşmazken, Sayıştay denetimleri de yolsuzluk ve rantın adeta gelenek haline geldiğini ortaya koydu. 2020 yılı mali incelemeleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde AKP’li belediyeler yönelik ihalede usulsüzlüklerden kaybolan araçlara kadar birçok tespit yer aldı.

AKP’li belediyelere ilişkin tespitler Sayıştay raporlarının, “Denetim görüşünü etkilemeyen bulgular” bölümüne yazıldığı için yargılama konusu yapılamadı. AKP idaresindeki belediyelere yönelik dikkati çeken bazı tespitler raporlarda şöyle kaydedildi:

• Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Ortak hizmet projeleri” kapsamında bazı dernek, vakıf ve STK’lere taşınmaz tahsis etti. Belediye, yüksek maliyetli 76 ihaleyi, pazarlık yöntemiyle gerçekleştirerek rekabeti engelledi.

• AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi sadece belediye başkanının kullanması gereken temsil ağırlama bütçesini şube müdürlüklerine de kullandırarak büyük harcamalara imza attı. Başkan Aktaş’ın otel harcamaları da bu ödenekten karşılandı.

• AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’nin taşınmazlarında yapılan inceleme ile bazı taşınmazların herhangi bir ihale yapılmadan kişi ve şirketler tarafından işgal edildiği, işgalcilerin ise taşınmazlardan çıkarılmadığı açığa çıkarıldı.

• Ankara’daki AKP ve MHP’li Belediyeleri ilişkin denetim raporlarından da çok sayıda usulsüzlük ortaya çıktı. Sayıştay’ın belediyeler denetim raporlarına göre,

AKP’li Pursaklar Belediyesi’nin, mülkiyetindeki taşınmazı beş yıllığına TÜGVA’ya tahsis ettiği, AKP’li Ahmet Buran yönetimindeki Bala Belediyesi’nin ise Covid-19’u adeta fırsata çevirerek ilgisiz ihaleleri pazarlık yöntemiyle yaptığı tespit edildi.