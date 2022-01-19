Cemaatlerin kapatılmasına karşı çıkmıştı: Ali Babacan'dan yeni açıklama

19 Ocak 2022 Çarşamba, 15:35

DEVA Partisi Genel Başkanı, partisinin haftalık değerlendirme toplantısında konuştu.

Babacan, geçen hafta Elazığ’daki Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara’nın Nur cemaatine bağlı bir evde yaşadığı sıkıntıları, gelecek kaygısı ve ailesinin baskıları nedeniyle yaşamını yitirmesi üzerine konuştu.

"BAZI GRUPLARIN SALDIRISIYLA KARŞILAŞTIK"



Kara'nın ölümünün ardından "Gencecik Enes'in ardından şunlar bunlar kapatılsın diyorlar. Bu ülkede kapatmak dışında başka bir çözüm önerisi yok mu?" diyen Bahçeli, sözlerinin eleştirilmesi üzerine dikkat çeken ifadeler kullandı.

Babacan konuyla ilgili, "Biz haktan ve hukuktan yana olduk" dedi. Babacan, "Cemaat ve vakıflar derhal kapatılsın diyenlere karşı haktan ve hukuktan bahsettiğimizde de bazı grupların saldırısıyla karşılaştık. Bunlar olacak" dedi.