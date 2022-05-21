Cemal Enginyurt: Kemal Kılıçdaroğlu’nu biz de lider olarak kabul edebiliriz

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 23:15

CHP'nin tarihi 'Milletin Sesi' mitingi bugün İstanbul maltepe'de gerçekleştirildi. Miting, Halk TV'de gazeteci İnan Demirel'in sunduğu Asıl Mesele programında değerlendirildi. Programa Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt da katıldı.

Enginyurt, mitingin hazırlık süresinin kısa olduğunu ancak çok coşkulu olduğunu belirterek mitinge DP'nin de bütün teşkilatlarıyla katılım sağladığını ifade etti.

"Altı ay öncesinde kadar sayın Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı'ydı" diyen Enginyurt, son altı ayda Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye bir lider olduğunu ve bugün de bu mitingle de tescillediğini belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun Et Balık Kurumu'nun SADAT'ın TÜİK'in kapısına gitmenin ve Canan Kaftancıoğlu'nun ceza almasına karşın 'gereken' tepkiyi göstermesi gibi olaylardan bahseden Enginyurt,"Bütün bunlara baktığımız son altı ay içerisinde, Sayın Kılıçdaroğlu kendini artık lider olarak, biz de kabul edebiliriz, Türkiye'de kabul ediyor"dedi.

Kılıçdaroğlu'nun artık iktidar adayı bir genel başkan olmadığını söyleyen Enginyurt,"Millet İttifakı'nın iktidarında söz sahibi olacak bir lider konumundadır. Dolayısıyla cumhurbaşkanı sdayı olabilir mi, olabilir" dedi.