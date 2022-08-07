Cemal Enginyurt'un koruması gözaltına alındı

Gazeteci Latif Şimşek'in televizyon programında kendisini darbettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un koruması olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

DHA
07 Ağustos 2022 Pazar, 18:05
Cemal Enginyurt'un koruması gözaltına alındı
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Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt dün akşam katıldığı televizyon programında gazeteci Latif Şimşek ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle Enginyurt ve koruması olduğu iddia edilen kişi Latif Şimşek'e fiziki saldırıda bulundu. Latif Şimşek Milletvekili Cemal Enginyurt ve korumasından şikayetçi oldu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan Başsavcılık Milletvekili Cemal Enginyurt hakkındaki soruşturma evrakınında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceğini bildirdi. 

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılık olay sırasında televizyon programının yapıldığı kanalda resmi görevi bulunmayan ve Cemal Enginyurt'un koruması olduğu iddia edilen kişi hakkında gözaltı talimat verildi. Şüpheli koruma bugün gözaltına alındı.


Latif Şimşek Cemal Enginyurt

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