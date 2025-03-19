Yayınlanma: 19.03.2025 - 11:38

Güncelleme: 19.03.2025 - 11:38

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte toplamda 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler, suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütüne üye olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve ihaleye fesat karıştırmak gibi çeşitli suçlamalarla karşı karşıya. Gözaltına alınanlar arasında Cemal Ufuk Karakaya da bulunuyor. Peki, Cemal Ufuk Karakaya kimdir? İBB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya neden gözaltına alındı?

CEMAL UFUK KARAKAYA KİMDİR?

Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde lisans, The George Washington Üniversitesi Finans Bölümünde yüksek lisans derecesini tamamladı. Bağımsız denetçi ve serbest muhasebeci mali müşavir yetki belgelerine sahip olan Karakaya, çalışma hayatına Hazine Müsteşarlığı'nda Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı olarak başladı.

Karakaya, daha sonra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda (BDDK) görev aldı ve bu kurumdan Bankalar Yeminli Başmurakıbı olarak ayrıldı. Karakaya, 2013 ve 2018 yılları arasında Altınbaş Holding AŞ'de Denetim Grup Başkanı ve finansal iştiraklerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 2018 yılında Aktif Yatırım Bankası AŞ’de İştirak Yönetim Grup Başkanı olarak çalışmaya başlayan Cemal Ufuk Karakaya, bankanın iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Son olarak Aktif Yatırım Bankası AŞ’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Karakaya, evli ve bir çocuk babası.