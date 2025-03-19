Yayınlanma: 19.03.2025 - 11:23

Güncelleme: 19.03.2025 - 11:33

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'CHP'de para sayma görüntüleri', 'Kent Uzlaşısı' ve 'Medya AŞ' soruşturmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Vahit Doğan da gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor. Peki, Vahit Doğan kimdir? İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Vahit Doğan neden gözaltına alındı?

VAHİT DOĞAN KİMDİR?

1965 yılında Amasya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Amasya’da, lise öğrenimini Burdur Ticaret Meslek Lisesinde tamamladı. 1986 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Çorum Meslek Yüksek Okulu İnşaat, 2012 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme ve 2016 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyoloji lisans bölümlerinden mezun oldu. 1986 - 1987 yıllarında Devlet Su İşleri Amasya 73. Teknik Şube Müdürlüğünde İnşaat Teknikeri olarak görev yaptı.1989 - 1993 yılları arasında özel sektörde yönetici olarak çalıştı. 1993 - 2003 yılları arasında İSKİ Genel Müdürlüğü Şişli Bölge Müdürlüğünde İnşaat Teknikeri olarak görev yaptı. 2003 yılında Avcılar Şube Müdürlüğü, Büyükçekmece Teknik Şefi olarak atandı. 2006 – 2010 yılları arasında Silivri Şube Müdürü olarak görev yaptı. 2010 – 2012 yılları arasında Avrupa 2. Bölge Abone İşleri Dairesi Başkanlığında, 2012- 2015 yılları arasında Avrupa 1. Bölge Abone İşleri Dairesi Başkanlığı, Gaziosmanpaşa Şube Müdürlüğünde çalıştı. 2015 yılı Temmuz ayında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi TESKİ Genel Müdürlüğüne Su İşleri Şube Müdürü olarak naklen tayin oldu. Mevcut görevinin yanında TESKİ Süleymanpaşa İlçe Şube Müdürlüğü görevini de vekâleten yürüttü. 2018 yılı Ocak ayında TESKİ Su ve Kanal işletme Dairesi Başkanlığı görevine atandı. 2018 - 2019 yılları arasında Doğu Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı ve Batı Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı görevlerini sürdürdü. 2019 – 2022 yılları arası İSKİ Avrupa 2. Bölge Abone İşleri Dairesi Başkanı, 2022 Eylül-2023 Ocak ayları arası vekaleten Abonelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı 2023 yılı Ocak ayında Abonelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

VAHİT DOĞAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sabah saatlerinde büyük bir operasyon düzenlenirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte,İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Vahit Doğan da soruşturmalar kapsamında gözaltına alındı.