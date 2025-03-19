Yayınlanma: 19.03.2025 - 11:23

Güncelleme: 19.03.2025 - 11:23

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte toplamda 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler, suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütüne üye olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve ihaleye fesat karıştırmak gibi çeşitli suçlamalarla karşı karşıya. Gözaltına alınanlar arasında Seda Hoşel Kiraz da bulunuyor. Peki, Seda Hoşel Kiraz kimdir? Seda Hoşel Kiraz neden gözaltına alındı?

SEDA HOŞEL KİRAZ KİMDİR?

1996`da Cağaloğlu Anadolu Lisesi`nden, 2001`de Boğaziçi Üniversitesi`nden mezun olan Seda Hoşel Kiraz, üniversite eğitimi boyunca İnsan Kaynakları ile yakından ilgilendi.

Bu ilgi, profesyonel hayatının Conrad İnsan Kaynakları ve Ernst&Young HR Consulting`teki staj deneyimlerinden sonra, The Boston Consulting Group`ta profesyonel iş hayatına başladı. Bluechip Creative Events`te iletişim ve etkinlik yönetimi alanında sürdürdüğü kariyerinde pek çok proje ve organizasyonun yönetimini üstlendi.

Buradaki direktörlük görevinden 2011 yılında ayrılan Kiraz, aynı yıl ortağı Emrah Bağdatlı`yla birlikte özellikle İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim alanlarına odaklı yaratıcı ajans waytosay`i kurdu.

Bugüne kadar ulusal ve uluslararası birçok markaya özgün iletişim hizmetleri sunan waytosay`de yolculuğunu sürdüren Seda Hoşel Kiraz, iç iletişim, işveren markası, kurum kültürü, çalışan bağlılığı, değer iletişimi, hikaye anlatımı (storytelling) gibi konularda eğitimler vermektedir.