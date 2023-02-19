Cemevinde pişiyor, kilisede depremzedelere ikram ediliyor

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 15:17

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 15:18

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilde ağır yıkıma neden olan deprem felaketinin ardından Türkiye depremzedeler için tek yürek olurken, Mersin’de de dayanışmanın en güzel örnekleri sergileniyor.

Mersin Yenişehir Belediyesi'nin desteğiyle Mersin Cemevi’nde pişirilen yemekler, Latin İtalyan Katolik Kilisesi’nde kalan depremzedelere ikram ediliyor.

GÜNLÜK 2 BİN DEPREMZEDEYE YEMEK İKRAMI

Yaklaşık 350 bin depremzedenin geldiği belirtilen Mersin’de, Yenişehir Belediyesi'nin yardım organizasyonuna sivil toplum kuruluşları ve inanç merkezleri de destek veriyor.

Yenişehir Belediyesi Aşevi ve Mersin Cemevi’nde pişirilen yemekler günlük 2 bin depremzedeye ikram ediliyor.

Yenişehir Belediyesi'nin yemek ulaştırdığı noktalardan biri de Mersin’de bulunan Latin İtalyan Katolik Kilisesi. Depremin ardından başlatılan yardım seferberliği kapsamında kapılarını Mersin’e gelen depremzedelere açan ve yurttaşlara geçici barınma imkanı sağlayan Latin İtalyan Katolik Kilisesi, ev sahipliği yaptığı depremzedelere Mersin Cemevi’nde pişirilen yemekleri ikram ediyor.

“DAYANIŞMAYI BÜYÜTEN TÜM YÜREKLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, dayanışma gösteren herkese teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

“Kentimize bugüne kadar 350 bin civarında depremzede geldi. Tabii ki depremzedelerimizin barınma ve günlük ihtiyaçlarının çözümü noktasında seferber olmuş durumdayız. Bunun için günlük beslenme noktasındaki süreçte 25 yıldır hizmet veren aşevimizde ve güzel bir mutfak altyapısı olan Mersin Cemevi’ne gerekli desteği sağlayarak orada da yemek pişiriyoruz. Ve bu yemekleri günde 2 bin kişiye ulaştırıyoruz. Bu acıda birleşmek noktasında bir kilisemizde barındırılan depremzedelere Cemevi’nde pişirilen yemekleri ikram ediyoruz. Demek ki dil, din ve ırk farklılıkları değil, insan olma özellikleri önemli. Depremde yaşadıklarımız bize önemli dayanışma süreçlerini gösterdi. Bu dayanışmayı büyüten tüm yüreklere teşekkür ediyorum.”