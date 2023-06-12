Cemevlerine saldırı davası... Sanıklar hakkında 12 yıl 9'ar aya kadar hapis talebi!

Yayınlanma: 12.06.2023 - 17:49

Güncelleme: 12.06.2023 - 17:49

Ankara'nın Mamak ilçesindeki Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Sivas Divriği Gökçebel Derneği ile Ana Fatma Cemevi ve Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'ne 30 Temmuz 202 tarihinde düzenlenen saldırılara yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

4 AYRI SUÇTAN HAPİS TALEBİ

Soruşturma sonunda haklarında dava açılan sanıkların Ankara 63'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Ozan Karaca bulunduğunu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıkların katılmadığı duruşmada, birçok Alevi derneğinin temsilcileri de hazır bulundu.

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanık Karaca'nın olay günü saat 14.35'te Çankaya ilçesindeki Türkmen Alevi Bektaşi Derneği'ne giderek dernek çalışanı Mutlu A.'yı darbettiğini, saat 15.30'da Mamak'ta bulunan Şahı Merdan Cem Evi'ne giderek içeride bulunanların üzerine sandalye fırlattığını ve Hüseyin K.'nın yaralandığını, saat 15.40'ta Tuzluçayır Mahallesi'ndeki Sivas Divriği Gökçebel Derneği'ne giderek derneğin kapı camını kırdıktan sonra Fatma Ana Cem Evi'nin kapı ve camına zarar verdiğini ifade etti.

Karaca'nın emniyet ve savcılıktaki ifadelerinde eylemlerini kabul ettiğini kaydeden savcı, diğer sanıkların da müşterek fail olarak değerlendirmesi gerektiğini ifade ederek, buna göre cezalandırılmalarını talep etti.

Savcı bu kapsamda sanıklar; Karaca, Gül, ve Bardakçı'nın "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3'er aya, "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 1 yıldan 3'er yıla, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçundan 1 yıldan 3'er yıla ve "kasten yaralama" suçundan ise 6 aydan 1 yıl 6'şar aya kadar olmak üzere toplamda 4 ayrı suçtan 3 yıl 9 aydan 12 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

SANIKTAN "BENİM SEVGİLİM DE ALEVİ" SAVUNMASI!

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapması için söz verilen tutuklu sanık Karaca, bu suçu tek başına işlediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Burada maddi gerçeğin aydınlatılmasından bahsediliyor ancak benim bu suçu tek başıma işlediğim güneşi görmemiz kadar apaçık ortada. Her şey ortadayken öyle değilmiş gibi davranılıyor. Benim Alevilere karşı nefretim ve kinim yok. Benim sevgilim de Alevi, onunla evlenmek istiyorum. Ben Alevilere zarar vermedim; tam tersi cemevlerinin önünde sosyalizmle ilgili siyasi pankartların asılmasının onların dinlerine zarar verdiğini düşünüyorum. Alevilere zarar vermem söz konusu olamaz."

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Karaca'nın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı 7 Temmuz'a erteledi.

NE OLMUŞTU?

Sanık Ahmet Ozan Karaca, girdiği cemevlerinde içeride oturanların üzerine sandalye fırlatıp, 1'i kesici aletle olmak üzere 2 kişiyi yaralayarak kaçmıştı. Polis, Ahmet Ozan Karaca ile onunla bağlantılı olduğu tespit edilen Baver Gül ve Çağdaş Can Bardakçı'yı Eskişehir'de gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Karaca tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.