Cemil Tugay’dan Çevre Bakanlığı’na ‘Körfez’ tepkisi: ‘Siyasi rant’ göndermesi

Yayınlanma: 01.01.2025 - 18:43

Güncelleme: 01.01.2025 - 18:43

Ağustos ayındaki balık ölümleriyle birlikte başlayan İzmir Körfez’i tartışmaları devam ediyor. Körfez’in temizliği konusu merkezi yönetim ile yerel yönetimi karşı karşıya getirirken konu, TBMM bütçe görüşmelerinde de gündeme gelmişti.

TALEP REDDEDİLDİ

Temizlik konusunda yetkinin hangi kurumda olduğuna ilişkin bakanlık ve yerel yönetim kanadından farklı ifadeler kullanılırken geçtiğimiz günlerde, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Körfez'e deşarj yapan işletmeleri ve kirliliğe neden olan gemileri denetleyebilmek için yetki talebi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından reddedildi.

Talebin reddedilmesine ilişkin konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bakanlığa ‘Körfez’in kirli kalması’ üzerinden siyasi rant göndermesi yaptı.

“EĞER YETKİYİ BİZE VERSELERDİ BÜTÜN KİRLENMEYİ ÖNLEYECEKTİK”

Denetim yetkisinin belediyeye verilmesinin bakanlığın yükünü hafifleteceğinin altını çizen Tugay, şunları söyledi:

“Daha önceden de bir kere limana gelen yük gemilerinin yarattığı kirlilikle ilgili denetim yetkisini istemişti Büyükşehir Belediyesi benim göreve başlamamdan önce. Ona ret cevabı verilmişti. Ancak Sayıştay'ın denetiminde, sanayi kuruluşlarının atıklarının denetlenmesi ve yük gemilerinin denetlenmesiyle ilgili başvuruda bulunulması tavsiye edilmişti. Bir de meclis toplantımızda AK Parti'nin Grup Başkan Vekili ‘Neden bu yetkiyi siz istemiyorsunuz? İsteseniz verirler’ gibi bir şey söylemişti. Ondan dolayı tekrar yazmıştık, izin istemiştik. Ama doğrudan ret kararı geldi. Yani burada eleştirdiğimiz şey şu… Biz Körfezimizin temiz olması için İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kendi yetkimizde olan işleri doğru düzgün şekilde yapıyoruz. Zaten Körfez’de de düzelme olduğunu herkes görüyor. Ancak Körfez’i halen kirletmeye devam eden sanayi kuruluşları olduğunu, gelen yük gemilerinin kirlilik yarattığını, tersanenin kirlilik yarattığını, Gediz Nehri'nin de Körfez’e boşalan diğer derelerle birlikte önemli bir kirlilik sebebi olduğunu biliyoruz.

Bunlar durmadıkça Körfez, istediğimiz temizlik seviyesine gelemez. Buradaki kirlilik, denetimlerle durdurulmuyor. Maalesef bakanlıklar görevlerini yerine getirmiyorlar. O nedenle buralardan kirli su akmaya devam ediyor. Eğer yetkiyi bize verselerdi tamamını baştan sona denetleyecek, dikkatli bir takiple de bütün kirlenmeyi önleyecektik. Şimdi bakalım bu yetkiyi bize vermediği için bundan sonra bakanlığın yapmasını bekliyoruz. Şunu da Bakanlık bugüne kadarki ciddiyetsiz tavrını bundan sonra da sürdürecek olursa bu durmayacaktır. O nedenle biz daha yakından bunları takip eden bir kurum olacağız. Belki denetim ve ceza kesme yetkisi bizde olmayacak ama takiplerimiz de yakaladığımız her türlü problemi kamuoyuyla basınla paylaşacağız. Bakanlığı tekrar tekrar görevini yerine getirmeye davet edeceğiz.”

“MERKEZİ HÜKÜMET İZMİR KÖRFEZİ’NİN TEMİZLİĞİNDE YANIMIZDA YER ALMAYACAK”

Bakanlığın, belediyenin talebini art arda reddetmesinin altında farklı nedenler olabileceğini kaydeden Tugay, şu ifadeleri kullandı:

“Belediyenin denetlemeyi üzerine alması, onların yükünü aslında hafifletmesi anlamına gelir. Dolayısıyla normalde vermeleri lazım. Hele hele sürekli Körfez’le ilgili olumsuz konuşan buna karşılık hiçbir yardımda bulunmayan bir bakanlığın normalde ‘Buyurun siz denetleyin demesi’ gerekir. Ancak bunu yapmıyorsa o zaman ya uygunsuz davranan birilerini kolluyorlar ve bu denetim yetkisini bize vererek denetlenmesini istemiyor olabilirler. Ya da Körfez’in kirli kalmasından siyasi bir rant çıkarma için bir fayda bekliyor olabilirler. Marmara Denizi müsilaja boğulmuş durumda. Ergene inanılmaz kirli akıyor. Sivas'ın Güzelyurt beldesinde bir altın madeni siyanür havuzu patladı ve Ordu’nun su kaynağı olan Melet Çayı’nı affedilmez bir şekilde kirletti. Çevre ve Şehircilik Bakanı görevini İzmir Körfezi'nde yapmadığı gibi anlaşılan o ki Türkiye'nin hiçbir yerinde yapmıyor. Belki de bu işi hakkıyla yapacak bir çevre bakanlığı kurulması ve bütün yetkinin ona devredilmesi doğru da olabilir. Ama biz İzmir'in körfezine sahip çıkarken şunu artık net olarak biliyoruz. Hiçbir zaman hiçbir şekilde bakanlık ve merkezi hükümet İzmir Körfezi'nin temizliğinde yanımızda yer almayacak.”

“YAPILANDIRMANIN GERÇEKLEŞECEĞİNE DAİR BEKLENTİMİZ VAR”

Tugay ayrıca SGK borçları dolayısıyla İzmir Büyükşehir'in hesaplarındaki yaklaşık 1 milyar 600 milyona haciz konduğu iddiasına da yanıt vererek şunları söyledi:

“Hesaplara haciz konmadı. Hazine’den aylık hakedişler geliyor. Oradan bir kesinti olacağına dair bir ön bilgi var ama yapılandırma için başvurmuştuk. Halen yapılandırmanın gerçekleşeceğine dair bir beklentimiz var. Olursa birkaç gün içerisinde belli olacak. Bundan sonra kesinti olmayacağını düşünüyoruz. Ama şu an için böyle bir ihtimal olduğunu biliyoruz.”