Çemişgezek-Elazığ feribot seferlerine 'kuvvetli rüzgar' engeli!

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasındaki feribot seferleri, kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.

AA
Yayınlanma: 21.11.2023 - 09:29
Çemişgezek-Elazığ feribot seferlerine 'kuvvetli rüzgar' engeli!
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Çemişgezek Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Çemişgezek-Elazığ arasında ulaşımı sağlayan feribot seferleri kuvvetli rüzgar nedeniyle geçici olarak durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi.


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