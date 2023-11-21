Çemişgezek-Elazığ feribot seferlerine 'kuvvetli rüzgar' engeli!
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasındaki feribot seferleri, kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.
Çemişgezek Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Çemişgezek-Elazığ arasında ulaşımı sağlayan feribot seferleri kuvvetli rüzgar nedeniyle geçici olarak durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi.
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