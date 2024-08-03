Cenaze dönüşü lastiği patlayan otomobil takla attı

Tekirdağ’da Çorlu’da cenazeden dönerken lastiği patlayan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 03.08.2024 - 09:27
Cenaze dönüşü lastiği patlayan otomobil takla attı
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Kaza, Silahtarağa Mahallesi Çevre yolu üzeri Çerkezköy sapağı mevkisinde meydana geldi.

Ergene istikametine seyreden Ahmet K. idaresindeki otomobilin lastiği patladı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak takla attı.

Ters dönen araçtan yaralı çıkarılan sürücü Ahmet K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.


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