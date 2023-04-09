Cenaze nakil aracı şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var...

Kayseri -Malatya kara yolunda cenaze taşıyan nakil aracının şarampole devrildiği kaza 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 13:34
Cenaze nakil aracı şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var...
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Sabah saat 08.00 sıralarında Kayseri-Malatya kara yolunun 13'uncu kilometresi Karakuyu mevkinde feci bir kaza meydana geldi. İstanbul'dan Sivas'ın Gürün ilçesine cenaze taşıyan E.B. idaresindeki cenaze nakil aracı, sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan M.T. ve üzerinden kimlik çıkmayan bir kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kazada yaşamlarını yitiren 2 yolcu ile araçtaki cenaze ise, Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 


Kayseri trafik kazası

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