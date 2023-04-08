Erzincan’da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 16:59

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 17:43

Erzincan'ın Refahiye-Erzincan karayolu üzeri Cehennem Deresi mevkisinde sabah saatlerinde S. U.’nun kullandığı yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bariyerlere çarptı.

Karşı yönden gelen Ü.A. idaresindeki bir başka yolcu otobüsü de önce kazaya müdahale etmek için duran araca, ardından S.Ü.’nün kullandığı otobüs ile karayollarına ait 2 ayrı kar kürüme aracına çarptı.

Kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan otobüslerdeki yolcular Refahiye’deki dinlenme tesislerine götürelerek buradan başka otobüslere sevk edildi.